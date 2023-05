La Ruota del Tempo 2, svelate le prime immagini e la data della premiere

Dopo l'annuncio della finestra d'uscita de La Ruota del Tempo 2 (The Wheel of Time in lingua originale), Prime Video ha condiviso le prime immagini dei nuovi episodi e la data della premiere, che si terrà il 1° settembre 2023 su Prime Video.

Le foto – disponibili sul sito di The Wrap in calce alla notizia – mostrano i personaggi di Egwene al'Vere (Madeleine Madden), Donal Finn (Mat Cauthon), Zoë Robins (Nynaeve al'Meara) e molti altri in alcune scene della narrazione. In generale, spicca l'enorme lavoro attuato dai costumisti e dagli scenografi, perfettamente in grado di ricostruire i paesaggi desertici, l'interno delle abitazioni e i più o meno sontuosi abiti dei personaggi stessi.

Creata da Rafe Judkins sulla base degli omonimi romanzi fantasy di Robert Jordan e Brandon Sanderson, la prima stagione ha ottenuto buone recensioni da parte della critica, con un punteggio su Rotten Tomatoes dell'82%. Tra gli interpreti principali, oltre a quelli già menzionati, ricordiamo anche Moiraine Damodred (Rosaumund Pike) e al'Lan Mandagoran (Daniel Henney), doppiati in italia da Francesca Fiorenti e Alessandro Tersigni.

In attesa delle nuove puntate, ripercorriamo quanto accaduto nell'ottavo episodio (L'Occhio del Mondo) della stagione precedente. Tamyrlin Seat avvisa Lewis Therin Telamon delle mille difficoltà che dovrà ancora affrontare, mentre Rand, ottenuto il sa'angal da Moirane, è combattuto all'idea di offrirsi al Male. Nel frattempo Nyanaeve, Egwene e altre donne escono vincitrici dalla lotta contro i Trolloc, mentre Raul attacca l'Oscuro utilizzando il sa'angreal.

A quanto pare gli ostacoli sono più insormontabili che mai, perché ne La Ruota del Tempo 2 "scorrerà parecchio sangue"...