La Ruota del Tempo 3, quando esce la prossima stagione su Prime Video?

In un momento in cui c'è da colmare il vuoto lasciato dai due totem Gli Anelli del Potere e House of the Dragon, la seconda stagione de La Ruota del Tempo è arrivata puntuale a colmare la fame di fantasy che inevitabilmente aveva subito preso ad attanagliarci: ora, però, ci sarà da sopportare l'attesa per la terza stagione della serie Prime.

Amazon, in effetti, non ha indugiato neanche per un'istante prima di rinnovare La Ruota del Tempo per una terza stagione, confermando la volontà di puntare sulla serie con Rosamund Pike tratta dal ciclo di romanzi di Robert Jordan: l'adattamento però è di quelli impegnativi, per cui i tempi potrebbero non essere dei più brevi.

A complicare le cose ci si è messo lo sciopero di attori e sceneggiatori che negli ultimi mesi ha tenuto Hollywood sotto scacco: nonostante le riprese de La Ruota del Tempo avessero già preso il via, infatti, era inevitabile che anche la serie Prime Video risentisse dei rallentamenti. Ad oggi, dunque, non ci sono indicazioni precise sui tempi necessari per dar vita a questa nuova stagione: noi, però, immaginiamo che difficilmente ne verrà fuori qualcosa prima dei primi mesi del 2025. Riuscirete a pazientare? Fatecelo sapere nei commenti!