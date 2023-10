La Ruota del Tempo 3, le riprese hanno preso il via prima dell'inizio degli scioperi!

La Ruota del Tempo è già stata rinnovata per una terza stagione ma come hanno influito gli scioperi sulla produzione di una terza parte? Abbiamo in serbo buone e cattive notizie per tutti i fan della saga fantasy!

La buona notizia è che le riprese sono iniziate prima degli scioperi WGA e SAG-AFTRA e che la terza stagione avrà bisogno di una produzione alquanto importante per via degli entusiasmanti eventi che avranno luogo in La Ruota del Tempo 3. La brutta notizia è che il set è ancora in pausa fino a quando anche lo sciopero degli attori non verrà sciolto: Prime Video non ha rilasciato aggiornamenti circa lo stato delle riprese al momento dello sciopero, dunque è ancora difficile decretare se anche questa produzione riceverà un ritardo nella consegna degli episodi sulla piattaforma di streaming.

Nell'attesa, possiamo leggere qualche piccola anticipazione rivelata dal co-protagonista della serie Daniel Henney: "Saremo molto ambiziosi in questa stagione - ha detto Henney a The Wrap - con grandi piani verso la fine di quest'anno per il mio personaggio in particolare, e Moiraine (Pike). Vogliamo che cresca, che sia più oscuro mantenendo lo stesso ritmo. Sarà fantastico".

