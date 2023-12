La Ruota del Tempo avrà un episodio musical? Una star della serie non dice no

Dopo un finale di stagione piuttosto divisivo, La Ruota del Tempo tornerà con nuovi episodi che promettono grandi novità per gli amanti del fantasy. Durante un’intervista relativa alla serie, Dónal Finn, nello show dalla seconda stagione, non ha chiuso completamente la porta alla possibilità che il nuovo capitolo presenti un episodio musical.

Dopo aver parlato del film prequel di La Ruota del Tempo, torniamo a parlare della serie tratta dai romanzi di Robert Jordan e Brandon Sanderson per riportare le dichiarazioni dell’interprete di Mat durante un’intervista con Collider.

Rispondendo a una domanda che, facendo riferimento a Hadestown, musical interpretato dall’attore, ipotizzava la possibilità di un episodio simile per La Ruota del Tempo, Finn ha spiegato: “Un episodio musical come in Scrubs? Una cosa di quel tipo? Ci potrebbe essere spazio per una cosa del genere. Penso che Rafe Lee Judkins potrebbe essere molto d’accordo con quest’idea, anche perché è un fan dei musical”.

L’attore ha quindi risposto ad alcune domande a proposito del suo personaggio nella nuova stagione, assicurandosi di non svelare qualcosa che debba rimanere ancora nascosto: “Sono abbastanza certo che non ricada nella categoria degli spoiler il fatto che potrebbe fare un bagno. Quando lo si vede alla fine della stagione 2 ha appena combattuto una battaglia, ed è a Falme, sta arrostendo, sta sudando e ci sono cenere, polvere e nuvole ovunque sulla cima della torre. Ovviamente deve passare tempo tra gli eventi della stagione 2 e quelli della 3, quindi ho lottato perché il personaggio facesse un bagno e andasse a cercare dei vestiti nuovi e questo genere di cose. Ha la possibilità di indossare qualcosa di nuovo, senza dire troppo”.

In attesa di scoprire qualcosa di più sulla terza stagione del fantasy presente sul catalogo di Amazon Prime Video, vi lasciamo alle indiscrezioni sulla data d’uscita di La Ruota del Tempo 3.