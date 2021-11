La Ruota del Tempo da oggi su Amazon: di cosa parla il fantasy con Rosamund Pike?

Da oggi su Amazon Prime Video sono disponibili i primi tre episodi episodi della nuova serie tv La Ruota del Tempo (The Wheel of Time), creata da Rafe Judkins e basata sull'omonima serie di romanzi fantasy scritti da Robert Jordan e Brandon Sanderson. Protagonista della serie è Rosamund Pike nel ruolo di Moiraine Damodred.

La Ruota del Tempo è ambientata in un mondo fantastico nel quale la magia è accessibile soltanto ad alcune donne. Moiraine Damordred, membro dell'organizzazione delle Aes Sedai si reca alla cittadina dei Fiumi Gemelli. Giunta sul posto recluta tre ragazzi e due ragazze per iniziare un viaggio molto pericoloso. Moiraine è convinta che in quel gruppo di giovani si nasconda la reincarnazione del Drago Rinato.



Le riprese della serie erano iniziate nell'autunno 2019 e sono poi state interrotte a Praga nella primavera 2020 a causa della pandemia di COVID-19. La lavorazione ha ripreso nell'aprile 2021 per concludersi definitivamente nel mese di maggio. Secondo lo showrunner La Ruota del Tempo può durare 8 stagioni, talmente è ricco il materiale a disposizione dei creatori.



Nei giorni scorsi la serie è stata presentata in una première ufficiale a Londra, insieme al cast artistico e tecnico, e in diverse altre città europee.

