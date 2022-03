La Ruota del Tempo, Alexandre Willaume:'Hanno usato la versione live della canzone'

Alexandre Willaume interpreta Thom Merrilin in La Ruota del Tempo, e ha deciso di condividere alcuni dettagli sulla canzone che ha cantato durante la scena in cui viene presentato il suo personaggio. In un'intervista a Bingetown TV per parlare di Thom, Willaume ha raccontato di essere un tuttofare con un background musicale.

"Hanno finito per usare in realtà una versione live [di The Man Who Can't Forget] di cui sono rimasto sorpreso. Quindi quello che si vede nella serie è solo... live, la canto lì. Ma l'abbiamo fatta in studio. Non so perché hanno scelto quel modo. Posso sentire anche i difetti, sono molto esigente" ha dichiarato Willaume.



All'inizio non era sicuro della scelta dello studio di usare la versione live:"L'ho visto due volte e la seconda volta ho detto 'Si, è fantastico'. Ma la prima volta ero tipo 'Oof'". La performance di Alexander Willaume è nell'episodio 3 della prima stagione. Sul nostro sito trovate la recensione di La Ruota del Tempo.



Nell'intervista l'attore spiega la sua iniziale preoccupazione:"All'inizio ero... preoccupato, perché una cosa è creare la tua musica con amici e musicisti, ma questa è stata scritta per il personaggio. Quindi ero tipo... Che cosa sarà e cosa si aspettano?". Poi l'emozione ha preso il sopravvento:"Mi hanno presentato questa canzone che era davvero, davvero struggente. E ho scelto di farla alla Tom Waits".



Lo show tornerà con la seconda stagione ma il co-autore Brandon Sanderson ha criticato La Ruota del Tempo.