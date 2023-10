La Ruota del Tempo, arriva il film d'animazione prequel! Ecco chi sarà il regista

Con La Ruota del Tempo Amazon sembra aver effettivamente soddisfatto quel bisogno di fantasy che sempre serpeggia tra gli spettatori, viste anche le lunghe pause tra le stagioni delle varie House of the Dragon e Gli Anelli del Potere: a testimonianza di ciò, arriva ora la notizia del film animato che farà da prequel alla serie.

Mentre i fan prendono atto dei cambiamenti apportati dal season finale de La Ruota del Tempo al materiale scritto da Robert Jordan, ecco quindi saltar fuori di punto in bianco questo The White Tower, film d'animazione che, secondo le intenzioni della produzione, dovrebbe fare da prequel alle avventure dei protagonisti che già conosciamo.

Film animato in 3D, The White Tower racconterà le avventure di una ragazza dotata di un dono decisamente speciale la cui vita è destinata a cambiare quando le forze del male prenderanno possesso del suo villaggio, costringendola a mettersi in viaggio verso la torre del titolo per cercare consiglio e imparare a utilizzare i suoi poteri per mettere in salvo i suoi cari.

Regista del film sarà Jay Oliva, già visto all'opera con le sceneggiature di vari film DC e Marvel come Justice League, Wonder Woman, Spider-Man: Homecoming e Thor: Ragnarok, mentre c'è ancora da capire se il film sarà effettivamente collegato alla serie Prime o se si porrà come un prodotto indipendente ispirato ai libri di Jordan. Cosa ne dite? L'operazione vi ispira fiducia? Fatecelo sapere nei commenti!