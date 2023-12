La Ruota del Tempo, arriva il film prequel live-action! Sarà il primo di una trilogia

Le riprese de La Ruota del Tempo 3 hanno preso il via prima dell'inizio degli scioperi, e, nella speranza di poter assistere quanto prima ai nuovi episodi, possiamo intanto rallegrarci per il film prequel live-action: diretto da Kari Skogland e scritto da Zack Stentz, sarà il primo capitolo di una trilogia pianificata.

Ambientato svariati millenni prima rispetto alla cronologia dei romanzi, la pellicola racconterà le origini dell'Oscuro attraverso gli occhi dei Reietti. Ne deriveranno sacrifici valorosi, storie tragiche ed emozioni guidate da impulsi primordiali, odio e avidità di potere.

"Dirigere The Age of Legends è un'opportunità straordinaria per dare vita a un universo molto apprezzato" ha dichiarato Skogland, "così come approfondire la ricca tradizione che da tempo affascina milioni di lettori, e in tutto il mondo".

Ha inoltre aggiunto: "Il mio obiettivo è onorare la costruzione del mondo narrativo nel capolavoro di [Robert] Jordan, rimuovendo leggenda e mito per rivelare i personaggi in carne e ossa che si nascondono sotto di essi: eroi imperfetti e cattivi allo stesso modo, persone comuni costrette a fare scelte straordinarie mentre il loro mondo rivela la propria vera natura". Zack Stentz, invece, viene ricordato per Thor, X-Men - L'inizio e Jurassic World - Nuove avventure.

Da parte sua, Rick Selvate (presidente di iwot productions) non potrebbe essere più entusiasta. "La genialità di Kari nel creare scenari visivamente sbalorditivi la rende la regista ideale per The Age of Legends" ha dichiarato. "Questo film non è soltanto un adattamento; siamo di fronte all'esplorazione di un mondo originale, che fonde fantasy e fantascienza. La maestria di Kari nella narrazione è fondamentale per dare vita alla visione di Jordan".

Era l'ottobre 2023 quando fu annunciato il film prequel de La Ruota del Tempo.