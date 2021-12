La Ruota del Tempo, è arrivato il punteggio ufficiale su Rotten Tomatoes: top o flop?

In queste settimane hanno fatto il loro debutto su due diverse piattaforme due tra le serie più attese della stagione: Hawkeye su Disney+ e La Ruota del Tempo su Amazon Prime Video. Abbiamo già visto il punteggio su Rotten Tomatoes di Hawkeye, ma quale sarà quello della serie fantasy di Amazon?

Il 19 novembre su Amazon Prime Video ha fatto il suo debutto La Ruota del Tempo, la serie fantasy adattamento della saga fantasy di Robert Jordan.

Tra i titoli più attesi dell'anno, The Wheel of Time, come è intitolata in lingua originale, era stata rinnovata per una seconda stagione ancor prima che terminassero le riprese della prima, a dimostrazione di quanto la piattaforma streaming credesse nel progetto.

Ma sarà stata ripagata della fiducia?

A quanto pare sì, perché non solo La Ruota del Tempo ha avuto il miglior debutto di sempre su Prime Video, ma sembra godere di un punteggio piuttosto alto su Rotten Tomatoes.

La serie ha infatti guadagnato un 85% da parte della critica, e un 80% da parte degli spettatori, indicando un alto gradimento da entrambe le parti.

Al momento La Ruota del Tempo 2 è a metà delle riprese, mentre un nuovo episodio della prima stagione approda ogni venerdì su Amazon Prime Video.

E voi, che ne pensate? Vi sta piacendo la serie? Fateci sapere nei commenti.