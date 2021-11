La Ruota del Tempo, l'autore sui paragoni con Game of Thrones: 'La serie è molto diversa'

I primi episodi de La Ruota del Tempo hanno fatto il loro esordio su Amazon Prime Video la scorsa settimana e sappiamo già che lo show è stato rinnovato per una seconda stagione. Tuttavia, a pesare sulla fama della serie sono i continui paragoni con un'altra celebre saga del piccolo schermo: Game of Thrones. L'autore ha risposto alle comparazioni.

Nel corso di una nuova intervista concessa a The Ringer, Rafe Judkins ha parlato dei continui paragoni con Game of Thrones e se questi riferimenti siano stati d'aiuto allo sviluppo de La Ruota del Tempo o più un fardello pesante: "Li ho trovati esclusivamente un pesantissimo fardello. Ad essere onesti il nostro show non è affatto Game of Thrones e i libri non sono affatto come Game of Thrones ed è quello che ho detto fin dall'inizio ad Amazon. Gli dicevo, 'se state cecando il prossimo Game of Thrones, questo non lo è. Quella che vi sto proponendo è una serie molto diversa'".

Judkins ha anche parlato di cosa voglia dire replicare il successo televisivo di una determinata serie, in cui entrano in gioco fattori che vanno oltre il semplice copiare un genere: "Penso che quando la gente dica di volere il prossimo Game of Thrones spesso intendono di voler vedere qualcosa che abbia gli stessi riferimenti culturali e penso che il prossimo show che farà una cosa simile sarà uno show totalmente diverso. Potrebbe parlare di giocatori di calcio danesi, non so".

Judkins, infine, ha ribadito il suo amore per Game of Thrones, sia libri che serie HBO, a scanso di equivoci: "Adoro i libri di Game of Thrones e ho adorato anche l'adattamento. Quindi pensavo: 'Li adoro ma questa serie non c'entra nulla e non voglia farla simile. Quindi se volevamo imbarcarci in questo nuovo progetto sarebbe stato qualcosa di diverso, sarebbe stato La Ruota del Tempo che era già molto popolare nella cultura fantasy ma non era mai stato adattato".

