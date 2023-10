La ruota del tempo: chi sono gli Eroi del Corno di Valere visti nella stagione 2?

Le domande senza risposta de La Ruota del Tempo 2 sono parecchie e abbiamo cercato di analizzarle una volta conclusa la nuova mandata di episodi arrivata in streaming su Prime Video. Tuttavia, un evento tra tutti è quello che ha catturato maggiormente l'attenzione dei fan della serie fantasy, l'arrivo a sorpresa degli Eroi del Corno di Valere.

Nei momenti finali della battaglia, vediamo Mat Cauthon (Dónal Finn) suonare il Corno di Valere dopo che molti dei personaggi dello show hanno trascorso l'intera stagione a cercarlo. Dopo che Mat ha suonato il Corno durante la battaglia finale a Falme, gli Eroi del Corno hanno fatto la loro prima apparizione. Ma chi sono?

Gli Eroi del Corno sono i grandi eroi dello Schema, legati al Corno di Valere. Sono persone morte da tempo e non ancora reincarnate, ma che in vite precedenti hanno combattuto onorevolmente per la Luce. Quando vengono evocati da un Corno - in questo caso Mat - gli Eroi del Corno combattono di loro spontanea volontà, il che significa che se un servitore dell'Ombra soffia sul Corno possono rifiutarsi di servirlo. Su queste pagine la nostra recensione de La Ruota del Tempo 2.

Anche se sono immortali, ciò non significa che siano invincibili: possono subire danni tali da essere costretti a tornare a Tel'aran'rhiod, il Mondo dei Sogni, per guarire. Si ritiene che la Ruota aggiunga Eroi, ma non è chiaro se possano essere rimossi.

Gli Eroi del Corno sono molti, ma non tutti sono noti. Tra i nomi degli Eroi del Corno, secondo i libri, c'è Amaresu, una campionessa della Luce che brandisce la Spada del Sole e si ritiene rappresenti Amaterasu, la dea giapponese del sole. Blaes di Matuchin è di alta nobiltà ed è stata marchiata dall'Oscuro come propria, tuttavia Blaes non si è mai rivolta all'Ombra ed è morta prima che lei cedesse.

Buad di Albhain è un riferimento alla regina Boadicea, una famosa regina dei Britanni che guidò una ribellione contro l'Impero Romano. Calian la Sceglitrice, riconoscibile dalla maschera rossa, rimanda alla dea indù Kali e sorella di Shivan il Cacciatore, un corrispettivo di Shiva il Distruttore nella mitologia indù. Jain Charin era conosciuto come un leggendario viaggiatore e avventuriero di Malkier, una delle Terre di Confine e il luogo fatale da cui proviene Lan Mandragoran (Daniel Henney).

Artur Paendrag Tanreall, meglio conosciuto nella leggenda come Artur Hawkwing, è un personaggio storico che unì tutte le terre a ovest della Spina del Mondo in un unico impero. Assunse il titolo di "Alto Re" e la sua insegna era un falco d'oro in volo. Il nome Artur Paendrag è un'allusione ad Artù Pendragon, il leggendario re della Britannia celtica che ha ispirato innumerevoli miti.

Birgitte Silverbow è un'eroina ben nota nei racconti e nelle leggende de La Ruota del Tempo. Si è reincarnata molte volte con nomi diversi, ma segue sempre lo stesso schema: un'arciera o un soldato legato a un uomo che combatte con due spade, noto soprattutto come Gaidal Cain (anche se nelle prossime stagioni della serie TV potrebbe essere Uno). Birgitte è anche uno degli Eroi del Corno di Valere e può essere evocata per combattere per il Cornivendolo; la si vede partecipare alla battaglia di Falme nel finale della seconda stagione de La Ruota del Tempo.