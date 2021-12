La Ruota del Tempo, chi è Min e cosa ci dicono le sue visioni?

Ha finalmente introdotto Min la serie fantasy La Ruota del Tempo, personaggio cruciale nei romanzi originali di Robert Jordan. Interpretato da Kae Alexander, e cui abilità forniscono una grande quantità di informazioni sul futuro dello show attualmente in uscita su Prime Video. Ecco cosa ci dicono le sue premonizioni.

Min Farshaw è appena diventata l'ultimo membro del gruppo principale di personaggi dei libri a debuttare nell'adattamento per il piccolo schermo di Amazon, che ha investito un budget da record su La Ruota del Tempo. Il modo in cui però il personaggio entra in contatto col gruppo di Moraine è diverso rispetto alla saga originale de La Ruota del Tempo. Qui, causa delle sue abilità, Min è stata rapidamente cercata da Moiraine (Rosamund Pike), che aveva bisogno del suo aiuto per identificare finalmente il Drago Rinato.

Min si distingue come uno dei pochi personaggi ad avere abilità che non sono collegate all'Unico Potere. Come veggente, Min ha un dono naturale che le permette di esperire quelle che lei chiama “visioni”, che le permettono di dare una sbirciatina nel futuro delle persone. Dal momento che sono solo scorci, le visioni di Min di solito le danno indizi sul destino di una persona, ma non il quadro completo. In altre parole, non sempre sa cosa significano, anche se si realizzano tutte. Eccole riassunte: seguono spoiler!

L'anello d'oro di Nynaeve: La battuta di Min sul vedere un "anello d'oro" è probabilmente associata alla storia d'amore di Nynaeve con Lan. La menzione dell'anello di Lan è un segno che la loro relazione è una parte importante della storia nell’adattamento come lo è nei romanzi.

Il futuro di Perrin come Wolfbrother: Ciò che Min ha visto di Perrin si basa sul fatto che lui possa comunicare telepaticamente con i lupi. In genere, creature come lui sono riconoscibili per i loro occhi gialli, che è ciò che Perrin aveva nella visione di Min.

Egwene diventerà la prossima Amyrlin Seat: Min ha detto di aver visto una "fiamma bianca" attorno a una delle due donne, ma non ha specificato quale. Ma gli eventi che si svolgono nei libri chiariscono che Min stava parlando di Egwene. La "fiamma bianca" è un riferimento alla Fiamma di Tar Valon, il simbolo dell'Amyrlin Seat della Torre Bianca. Questa posizione appartiene attualmente a Siuan Sanche (Sophie Okonedo), ma potrebbe non essere così a lungo.

L'Amyrlin Seat sarà la "rovina" di Moiraine: Anche se è vero che Siuan tiene profondamente a Moiraine, come abbiamo visto dal loro particolare rapporto ne La Ruota del Tempo, è possibile che le causi indirettamente problemi. Nell'episodio 6 è stato sottolineato che se le Aes Sedai avessero scoperto la loro ricerca segreta del Drago Rinato, entrambe avrebbero potuto essere messe a tacere.

Il futuro di Rand: Min lo vede mentre tiene in braccio un bambino. Il che potrebbe tendere a qualcosa di nuovo o puntare a qualcosa che accade molto più avanti nei romanzi. Verso la fine del suo viaggio, Rand ebbe dei figli con due donne. Il destino di Rand è che si innamori di tre donne, una delle quali è Min stessa. Voi sapevate di tutto questo dai romanzi? E state apprezzando la serie Amazon? Ditecelo nei commenti!