La Ruota del Tempo, il co-autore Brandon Sanderson critica la serie Amazon

Brandon Sanderson, co-autore degli ultimi tre libri della serie letteraria La Ruota del Tempo dopo la morte di Robert Jordan, è stato produttore esecutivo dell'adattamento televisivo di Amazon Prime Video, scritto e ideato da Rafe Lee Judkins. Di recente, Sanderson ha criticato alcuni aspetti della prima stagione dello show.

Durante un episodio del suo show Youtube "Intentionally Blank", Sanderson ha parlato della prima stagione de La Ruota del Tempo, criticando alcune scelte e rivelando quali modifiche e cambiamenti avrebbe suggerito a riguardo, soprattutto sullo sviluppo di alcuni personaggi (anche noi abbiamo evidenziato alcuni aspetti deboli della serie nel nostro articolo sui top e flop della Ruota del Tempo).

In un'ora circa di conversazione, Sanderson evidenzia alcune criticità dello show, come il fatto che Perrin, Egwene e Nynaeve prendono percorsi diversi rispetto alle loro controparti letterarie, e illustra alcune ipotetiche narrazioni alternative per i personaggi interpretati da Marcus Rutherford, Madeleine Madden e Zoë Robbins.

"Avrei preferito che Perrin decidesse di seguire la Via della Foglia, incontrando i Calderai, in modo che avessero uno scopo nella narrazione" ha dichiarato l'autore, citando la filosofia pacifista dei Tuatha'an che, come le foglie sugli alberi in attesa di cadere, restano completamente in balia degli eventi.

"Poteva entrare in contatto con loro e poi arrivare alla decisione che quell'atteggiamento non fa per lui. Almeno ci sarebbe stato un arco narrativo" ha ipotizzato Sanderson. "Oppure si poteva fare in modo che decidesse di seguire la Via della Foglia, ma poi fosse torturato da Valda e si rendesse improvvisamente conto che non fa per lui".

Ma Sanderson ha parlato anche di Egwene e Nynaeve, le donne provenienti dai Fiumi Gemelli che hanno appena scoperto di avere dei poteri e che nutrono dei sospetti nei confronti dell'organizzazione delle Aes Sedai. "Non so perché abbiano fatto tutta la cosa del legame per combattere i Trolloc" ha detto l'autore riferendosi alla battaglia dell'episodio finale.

"Penso che sarebbe stato più semplice fare in modo che Egwene e Nynaeve fossero lì per aiutare nella difesa, anche se non sono abbastanza allenate" ha affermato Sanderson, illustrando come si sarebbe potuta svolgere una scena alternativa. "Alla fine li aiutano, ma realizzano che se fossero state completamente addestrate, molte persone non sarebbero morte e che devono fare una scelta di responsabilità, andare a imparare come usare i loro poteri e se c'è una gerarchia o una struttura di potere che ritengono incasinata, saranno loro ad aggiustarla".

Nel frattempo, proseguono le riprese della Ruota del Tempo 2, che ha ottenuto il primato di miglior debutto del 2021 per Amazon Prime Video.