La Ruota del tempo, conferme e nuovi ingressi nel cast della seconda stagione

Le riprese della seconda stagione della serie Amazon Prime Video La Ruota del Tempo sono attualmente in corso, lo show includerà nuovi personaggi che faranno il loro debutto nella serie fantasy. Gli episodi della prima stagione sono distribuiti sulla piattaforma di streaming ogni venerdì.

Thomas Chaanhing (Marco Polo) e Sandra Yi Sencindiver (Bäckström) sono stati promossi a personaggi regolari, i due interpretano rispettivamente Lord Agelmar e Lady Amalisa, mentre Guy Roberts, Arnas Fedaravicius (The Last Kingdom) e Gregg Chillingirian (Discovery of Witches) sono ufficialmente entrati nel cast. Roberts interpreta Uno Nomeshta, un burbero soldato e segugio con un occhio solo che serve Lord Agelmar. Fedaravicius interpreta Mesema, una guerriera tranquilla che serve Lord Agelmar. Chillingirian interpreta Ingtar Shinowa, un signore e soldato proveniente da terre devastate dalla guerra. Per un riepilogo completo non perdetevi la nostra guida ai personaggi de La Ruota del Tempo.

Sulla base del casting, è ragionevole presumere che la seconda stagione adatterà principalmente il libro di Robert Jordan intitolato La Grande Caccia, anche se sono probabili alcuni cambiamenti poiché lo showrunner ha immaginato di adattare la serie di 13 libri in otto stagioni. Ambientata in un vasto mondo epico dove la magia esiste e solo alcune donne sono autorizzate ad accedervi, la storia segue Moiraine (Rosamund Pike), un membro della potentissima organizzazione tutta al femminile chiamata Aes Sedai, mentre arriva nella piccola città di Two Rivers, dove si imbarca in un pericoloso viaggio in tutto il mondo con cinque giovani uomini e donne, uno dei quali si dice sia il Drago Rinato, che salverà o distruggerà l'umanità. Il debutto de La ruota del tempo è stato il migliore per una serie Amazon quest'anno e i fan non vedono l'ora di scoprire come proseguirà quest'epica storia.