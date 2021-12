La Ruota del Tempo, cosa c'è stato fra Moiraine e l'Amyrlin Seat?

È di recente distribuzione il quinto episodio de La Ruota del Tempo, serie fantasy di Amazon in uscita a cadenza settimanale su Prime Video. Gli ultimi rivolgimenti di trama fanno pensare a oscuri pregressi fra Moraine (Rosamund Pike) e una figura centrale nei romanzi di Robert Jordan. La sua omissione potrebbe spostare molti equilibri.

Che Amazon abbia investito un budget da capogiro su La Ruota del Tempo, quantomeno per tentare di eguagliare i molti, imbattibili titoli della serialità fantasy recente, è ormai cosa nota. Ma la troppa attenzione nei confronti dell’erba altrui – o più probabilmente il desiderio di riadattare e riassumere tutta una serie di passaggi dei romanzi – sta portando la serie a proporre numerose differenze rispetto all’universo di Robert Jordan. Del quale, fra le altre cose, abbiamo consigliato cinque alternative per i fan de La Ruota del Tempo, in fatto di saghe letterarie altrettanto grandiose. Attenzione, seguono spoiler!

Nei romanzi di Jordan, il titolo del leader delle Aes Sedai è Amyrlin Seat. Politicamente, questa donna è la persona più potente del mondo, ed è probabile che sia una delle canalizzazioni più forti di tutte. L'Amyrlin non è ancora apparsa nell'adattamento di Prime Video, ma diversi riferimenti a lei sono stati eliminati. Finora, indicano soltanto una relazione complicata tra lei e la Aes Sedai in prima linea nella storia, Moiraine Damodred (Rosamund Pike).

Ecco cosa sappiamo finora dell'Amyrlin Seat: chiamata Siuan Sanche, è interpretata da Sophie Okonedo, mostrata brevemente nel primo trailer sul suo trono nella Torre Bianca. Quando i personaggi principali raggiungono Tar Valon, Siuan è però assente dalla Torre Bianca, in visita diplomatica nella città di Caemlyn. È passato molto tempo da quando Moiraine è stata l’ultima volta in quei luoghi e ora la sua esperienza potrebbe essere vista come una minaccia per l'Amyrlin, cosa che la spinge a ribattere: "Ma non ho progetti sul Seggio. Non l'ho mai fatto". Tuttavia, uno strano segreto sembra circondare le due donne e potrebbe essere la chiave dei prossimi episodi.

Nei libri, Moiraine ebbe una storia amorosa con Siuan: le due donne erano diventate amiche intime come novizie alla Torre Bianca, e hanno progredito attraverso il loro addestramento in sintonia, crescendo come Aes Sedai contemporaneamente. Sfortunatamente, furono separate dopo aver assistito alla profezia sul Drago Rinato: Moiraine sarebbe andata a cercarlo mentre Siuan sarebbe rimasta alla Torre per imparare quello che poteva. Ora, l'adattamento televisivo potrebbe benissimo cogliere l'opportunità di espandere questa dinamica e aumentare la sua rappresentazione LGBT+ nel prossimo episodio. Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!