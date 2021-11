La Ruota del Tempo, cosa succede a Thom al termine dell'episodio 4?

Sebbene La Ruota del Tempo sia partita col botto, il finale dell'episodio 4 solleva numerosi interrogativi sul destino di Thom Merrilin, il personaggio interpretato da Alexandre Willaume che ha rischiato la vita per salvare Rand e Mat da un Fade.

Nei libri di Robert Jordan, il menestrello è uno dei membri originali del gruppo principale che lascia i Fiumi Gemelli nel viaggio verso la Torre Bianca. D'altra parte, l'adattamento Amazon de La Ruota del Tempo ha cambiato alcune cose, ritardando la sua introduzione all'incidente di Shadar Logoth.

Nelle serie per l'appunto, Thom ha trascorso solo un breve periodo di tempo con il gruppo, prima di dover affrontare un Fade. Data la potenza di queste creature, nello show non è stato chiarito se Thom sarebbe sopravvissuto e in tal caso, quando e se sarebbe tornato.

Nel secondo libro della saga fantasy però, sappiamo che l'uomo ha subito solo una profonda ferita nel corso del combattimento, non essendo infatti l'obiettivo di questa incredibile creatura, la sua vita è stata risparmiata, pur subendo un terribile taglio alla gamba che lo ha lasciato per sempre zoppo. Questo non gli impedisce naturalmente di continuare la sua carriera come menestrello. Visto che nella serie Amazon il personaggio non ha subito grandi cambiamenti, sembra probabile che anche il suo destino sia il medesimo. Per scoprirlo insomma, non ci resta che attendere.