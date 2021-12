La Ruota del Tempo: cosa è successo a Perrin Aybara nell'episodio 5?

Il lungo episodio 5 de La Ruota del Tempo ha letteralmente stravolto la nostra percezione di Perrin Aybara, uno dei protagonisti della saga fantasy scritta da Robert Jordan. Questo personaggio interpretato da Marcus Rutherford infatti, ha avuto un cambiamento inaspettato per coloro che non hanno ancora avuto modo di leggere i libri.

I suoi occhi infatti, sono improvvisamente diventati di un particolare colore giallo dorato che segnala una particolare connessione con un branco di animali. Perrin in precedenza era caratterizzato da scuri occhi marroni ma, per via della sua affiliazione al gruppo dei Fratelli dei Lupi questi, sono diventati decisamente più chiari.

Si tratta di individui che possiedono la capacità incredibilmente rara di comunicare telepaticamente con i lupi. Quando appare un Fratello dei Lupi, i canidi nelle aree circostanti sono naturalmente attratti dalla sua posizione. Per i lupi questi uomini sono membri del loro branco e non appena si instaura questo significativo legame telepatico, i loro occhi diventano di un singolare colore giallo dorato. Proprio questa profonda unione ha motivato l'intervent dei lupi in difesa di Perrin quando questi era alle prese con delle terribili torture.

I Fratelli dei Lupi hanno inoltre una particolare abilità che permette loro di incontrarsi, indipendentemente da quanto siano distanti nel mondo della veglia, e manipolare tutto ciò che li circonda a proprio piacimento.

Naturalmente la serie Amazon de La Ruota del Tempo ha molte differenze con i libri, staremo a vedere dunque come queste influiranno sul resto della narrazione. Voi cosa ne pensate di questa serie? Ditecelo nei commenti.