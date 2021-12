La Ruota del Tempo, Daniel Henney commenta lo scioccante quinto episodio: 'Spaventoso'

Nel corso di una recente intervista concessa a The Wrap, Daniel Henney ha commentato quanto accaduto nelle fasi conclusive dell'ultimo episodio de La Ruota del Tempo, che in queste settimane sta continuando con la sua programmazione settimanale su Amazon Prime Video. Il quinto episodio è stato il più sconvolgente finora per lo show fantasy.

L'ultima scena dell'Episodio 5 "Blood Calls Blood" è stata come un cuore pulsante strappato via dalla cerimonia funebre per Stepin, strettamente legato al personaggio di Len Mandragoran, interpretato proprio da Daniel Henney: "E' stato davvero spaventoso perché si tratta di una scelta che ci allontana dal Lan che vediamo nei libri, quindi mi ci sono buttato con una sorta di trepidazione, ma grazie al nostro team fantastico - gli autori e i produttori - abbiamo saputo organizzarlo bene, ci siamo seduti e ne abbiamo discusso e abbiamo stabilito che questo momento poteva cementificare l'idea di legame tra il guardiano e Aes Sedai e quanto questo legame significasse e come quei tempi potevano essere così tanto di stampo feudale".

Henney si è preparato per circa una settimana per affrontare meglio il percorso emotivo del suo personaggio in quella scena finale: "Sapevo di dover arrivare a una performance che fosse grezza, mascolina ma l'ho vista come una meravigliosa opportunità di mostrare la sua profondità emotiva. Insomma, viviamo in una società in cui agli uomini non è concesso di mostrare emozioni a volte, e io non sono affatto d'accordo con questo. Sono una persona molto emotiva e penso sia una bellissima cosa. Lui ha perso il suo buon amico e mentore e probabilmente si dà la colpa per non aver potuto fare di più".

La Ruota del Tempo su Amazon Prime Video è stato accolto in maniera più che positiva dal pubblico visto che in brevissimo tempo, la serie tratta dai romanzi fantasy di Robert Jordan e Brandon Sanderson è divenuta il miglior debutto di sempre su Prime Video. La Ruota del Tempo avrà una seconda stagione, con il rinnovo arrivato ancor prima del debutto della prima.