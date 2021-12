La ruota del tempo, quanto durerà l'episodio 5 della serie Amazon?

L'episodio 4 de La Ruota del Tempo è andato in onda il 26 Novembre, e i fan adesso attendono il quinto per scoprire quale sarà il destino di Thom Merrilin. La puntata 5 arriverà il 3 Dicembre e sarà intitolata Blood Calls Blood. Ma quale sarà la sua durata?

Si tratterà di un episodio decisamente lungo, che raggiungerà infatti i 65 minuti. Tante sono le cose che potrebbero accadere in questo tempo, e ve le abbiamo raccontate nella nostra recensione degli episodi 4 e 5 de La Ruota del Tempo, che abbiamo avuto occasione di vedere in anteprima.

Come saprete, la serie Amazon è partita nel miglior modo possibile: è infatti il miglior debutto di sempre sulla piattaforma. Lo show creato da Rafe Judkins si basa sull'omonima serie di libri fantasy di Robert Jordan e Brandon Sanderson. La storia è ambientata in un mondo fantastico dove esiste la magia. Qui seguiamo Moiraine Damodred, che appartiene alla Aes Sedai, un gruppo di donne in grado di incanalare il lato femminile dell'Unico Potere, Saidar. Questa giunge in un villaggio dove recluta quattro giovani (tre ragazzi e una ragazza) con i quali darà inizio a un pericoloso viaggio. In tutto ciò sarà convinta che fra loro si nasconde la reincarnazione del Drago Rinato.

Cosa vi aspettate dal quinto episodio? Fatecelo sapere nei commenti!