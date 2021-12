La ruota del tempo, quanto durerà l'episodio 6 dello show fantasy di Amazon?

L'episodio 5 de La Ruota del Tempo è arrivato su Amazon Prime il 3 Dicembre, e adesso i fan attendono il sesto, in uscita sulla piattaforma il prossimo 10 Dicembre. Ma quale sarà la durata dell'episodio 6, intitolato The Flame of Tar Valon? Ecco cosa sappiamo.

Le puntate dello show targato Prime Video, hanno in media una durata di circa 60 minuti. Considerando la tendenza degli episodi precedenti, però, si resta sempre abbastanza al di sotto della soglia dei 60 minuti, o almeno così è stato nel caso dei primi tre. Infatti il primo è durato ben 54 minuti, il secondo 57 e il terzo 58. I due successivi, invece, hanno raggiunto l'ora, sforandola di una manciata di minuti.

La storia, adesso, entra nel vivo, e dunque anche il minutaggio inizia ad adeguarsi a questa necessità. Il prossimo episodio dovrebbe dunque avere una durata di poco più di 60 minuti. I fan sperano che in questo tempo si dia una svolta meno prevedibile alla vicenda, e che inizino ad arrivare risposte più soddisfacenti. Sarà così? Lo scopriremo soltanto venerdì 10 Dicembre, quando l'episodio 6 arriverà sulla piattaforma Amazon Prime Video.

Intanto vi raccontiamo cosa ne abbiamo pensato dei precedenti nella nostra recensione degli episodi 5 e 6 de La Ruota del Tempo.