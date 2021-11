La ruota del tempo, quanti episodi avrà la serie fantasy di Amazon?

Ha debuttato appena quattro giorni fa La Ruota del Tempo, adattamento seriale di Amazon Studios dalla saga di romanzi fantasy (e non solo) di Robert Jordan. Questo primo sguardo ci ha permesso di farci un'idea della serie, ma quanti episodi mancano al finale di questa prima stagione? E quando potremo vederli?

Hanno debuttato i primi tre episodi de La Ruota del Tempo, il nuovo titolo fantasy targato Prime Video e con protagonista Rosamund Pike, nota per aver interpretato Amazing Amy nel Gone Girl di David Fincher e più di recente attrice di punta di I Care A Lot, film - sempre su Amazon - nel quale interpreta una fredda tutrice di anziani, che sfrutta il potere datole dal tribunale per prosciugarne i beni. Ma in questa nuova avventura che ha già rivelato dei dettagli fantascientifici inaspettati ne La Ruota del Tempo, ricopre tutt'altro ruolo.

Recita la sinossi: "Ambientata in un mondo epico e tentacolare in cui la magia esiste e solo alcune donne possono utilizzarla, la storia segue Moiraine (Rosamund Pike), componente di una organizzazione tutta al femminile incredibilmente potente chiamata Aes Sedai, al suo arrivo a Two Rivers. Lì inizia il suo pericoloso viaggio intorno al mondo insieme a cinque giovani uomini e donne, uno dei quali si profetizza sia il Drago Rinato, destinato a salvare o a distruggere l’umanità".

Nonostante ci siano poche fantasie epiche così complesse e densamente intrecciate come quella partorita dalla penna di Robert Jordan, che si estendeva in oltre una dozzina di volumi e coinvolgeva centinaia di personaggi, rimane forte, se non il debito, il peso della tradizione passata della serialità fantasy, piena di troppi titoli cult da eguagliare: tanto che il creatore ha chiesto aiuto, per questa serie, agli sceneggiatori Benioff e Weiss di Game of Thrones. Quelli partoriti dalla penna dei George R.R. Martin non sono però i primi romanzi che dovreste leggere se amate La Ruota del Tempo.

Certo, vista l'ambizione del progetto e la grande mole di materiale originale da cui attingere, spettatori e critica si aspettavano di più dai primi tre episodi distribuiti in blocco venerdì scorso. Potete leggere qui la nostra recensione del debutto de La Ruota del Tempo. La speranza è che la serie possa riprendersi nel corso di quelli che restano da qui al finale di stagione: anche se non sono poi molti. Solo altri cinque episodi usciranno singolarmente, a cadenza settimanale ogni venerdì, su Amazon Prime, per un totale di otto totali che compongono la prima stagione. Vedremo se sarà sufficiente a imprimere un cambio di tendenza. Voi avete visto i primi episodi? Che ne pensate? Ditecelo nei commenti!