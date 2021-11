La Ruota del Tempo, guida ai personaggi della nuova serie Amazon

Ha debuttato oggi in streaming su Amazon Prime Video La Ruota del Tempo, l'attesa serie ispirata ai romanzi fantasy di Robert Jordan ambientata in un mondo fantastico nel quale la magia è accessibile soltanto ad alcune donne. Per chi non ha letto i libri della saga, ecco una breve guida ai personaggi de La Ruota del Tempo.

Prima di andare oltre, abbiamo visto in anteprima i primi tre episodi della nuova serie Amazon ed abbiamo raccolto le nostre prime impressioni su La Ruota del Tempo.

Ambientata in un mondo fantasy senza nome, la trama de La Ruota del Tempo gira intorno alla ricerca del Drago Rinato, ovvero la persona in cui si è reincarnato il Drago che secoli prima aveva contribuito a sconfiggere una forza oscura e malvagia.

Moiraine Damodred (interpretata da Rosamund Pike) fa parte delle Aes Sedai, ovvero dell'organizzazione che riunisce tutte le donne in grado di padroneggiare i poteri magici. Moiraine raduna un gruppo di giovani per iniziare un viaggio molto pericoloso, convinta che in uno di loro si nasconda il Drago Rinato da proteggere.



Nel piccolo villaggio di Emond's Field, Moiraine recluta l'abile Rand al'Thor (interpretato da Josha Stradowski), la novizia Egwene al'Vere (Madeleine Madden), il forte e silenzioso Perrin Aybara (Marcus Rutherford) e il carismatico Mat Cauthon, che nella prima stagione è interpretato da Barney Harris che, in seguito al recasting per La Ruota del Tempo 2, dalla prossima season sarà sostituito da Dónal Finn.

Nei primi episodi, inoltre, vediamo Nynaeve al'Meara (interpretata da Zoë Robbins), la Sapiente del villaggio di Emond's Field, che ha poteri di guarigione ma non fa parte delle Aes Sedai, poiché non è stata addestrata a gestire le potenti arti magiche. Infine, il guerriero al'Lan Mandragoran (interpretato da Daniel Henney), protettore di Moiraine.