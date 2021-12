La Ruota del tempo, perché Moiraine compie QUELLA scelta nel settimo episodio?

Il settimo episodio de La Ruota del Tempo ha riservato ai fan una sorpresa, una mossa inaspettata di Moiraine cambia le carte in tavola e complica il destino di un personaggio nel penultimo episodio della serie Amazon Prime Video.

Moiraine (Rosamund Pike) ha inviato l'Ajah Rossa e ciò porterà sicuramente molti problemi al personaggio di Mat Cauthon (Barney Harris). Sia nei libri che nello spettacolo, l'Ajah Rossa è un ramo dell'Aes Sedai che si concentra su catturare incanalatori maschi dell’Unico Potere e addolcirli.



Nel penultimo episodio della prima stagione, Moiraine ha concluso la sua conversazione con la sorella di Lord Agelmar chiedendo che un messaggio fosse consegnato alla Torre Bianca. Moiraine vuole che l'Ajah Rossa trovi Mat. Da un po' di tempo quest’ultimo soffre della malvagia contaminazione del pugnale che ha rubato a Shadar Logoth. Sembra che Moiraine lo abbia guarito a Tar Valon, ma Mat si è rifiutato di seguire i suoi amici e ha messo in dubbio la sua guarigione. Proprio come nei libri, sembra che le lotte di Mat con il pugnale siano tutt'altro che finite.



La scelta di Moiraine creerà sicuramente nuove complicazioni per Mat in futuro. Essere braccati da Aes Sedai porterà sicuramente problemi al suo personaggio, ma la buona notizia per Mat è che non possono addolcirlo se non ha l'Unico Potere, e non possono ucciderlo (a causa dei Tre Giuramenti). Puntare l'Ajah Rossa su Mat era una misura precauzionale per Moiraine.



Intanto le riprese de La Ruota del Tempo 2 sono in corso e con un solo episodio dalla fine della prima stagione questa notizia può sicuramente rallegrare i fan della serie Amazon. La Ruota del tempo è un successo per la piattaforma di streaming e la seconda stagione è già attesissima.