La Ruota del Tempo, ecco il poster ufficiale della serie Amazon con Rosamund Pike

Dopo aver visto le foto ufficiali di Rosamund Pike e degli altri protagonisti di La Ruota del Tempo, possiamo dare un'occhiata anche al poster ufficiale della nuova serie Amazon Prime. I primi tre episodi della prima stagione saranno disponibili in streaming da venerdì 19 novembre, per poi essere pubblicati a cadenza settimanale fino al 24 dicembre.

Basata sui libri di Robert Jordan, La Ruota del Tempo è una delle saghe più popolari di sempre, grazie agli oltre 90 milioni di copie vendute. Trattandosi di una serie fantasy, i paragoni con Game of Thrones sono inevitabili, per ammissione dello stesso showrunner Rafe Judkins.

Ambientata in un mondo epico e tentacolare in cui la magia esiste e solo alcune donne possono utilizzarla, la storia è incentrata su Moiraine (Rosamund Pike), componente di una potente organizzazione tutta al femminile chiamata Aes Sedai, al suo arrivo a Two Rivers. Lì inizia un pericoloso viaggio intorno al mondo insieme a cinque giovani uomini e donne, uno dei quali secondo una profezia è il Drago Rinato, destinato a salvare o a distruggere l’umanità.

Tra i produttori esecutivi di La Ruota del Tempo, una co-produzione di Amazon Studios e Sony Pictures Television, figurano Uta Briesewit, che dirige anche i primi due episodi, Larry Mondragon, Rick Selvage, Darren Lemke, Marigo Kehoe, Mike Weber e Ted Field. Rosamund Pike è accreditata anche come produttrice.

Il poster di La Ruota del Tempo è visibile anche in calce alla notizia.