La Ruota del Tempo: il produttore promette una seconda stagione ancora più grandiosa

Considerato che Prime Video aveva già messo in cantiere la seconda stagione de La Ruota del Tempo prima ancora dell'esordio sulla piattaforma della prima stagione, non può che essere una notizia positiva il fatto che questa produzione fantasy abbia incontrato il favore del pubblico e sia rapidamente diventata un successo leggendo i numeri.

Quindi non stupiscono nemmeno le dichiarazioni di Vernon Sanders a TVLine in cui il produttore esecutivo ha promesso una seconda stagione de La Ruota del Tempo ancora più grandiosa di quella appena conclusasi in streaming sulla piattaforma digitale. "Sì, Rafe è stato un leader fantastico - intelligente, gentile e totalmente dedicato a svilupparla nel modo giusto - e Rosamund Pike ha fatto altrettanto. Quindi ci immergeremo nella seconda stagione chiedendoci: 'Cosa possiamo fare di ancora meglio ora che abbiamo introdotto questo mondo gigantesco e i suoi personaggi?'. Possiamo già prevedere una seconda stagione più grandiosa e coraggiosa per La Ruota del Tempo".

Il successo de La Ruota del Tempo è stato certificato dai minuti trascorsi in streaming dal pubblico appassionato dello show, che ha totalizzato oltre un miliardo di minuti di visualizzazioni nella settimana del debutto delle prime 3 puntate su Amazon Prime Video.

Amazon aveva già reso noto che La Ruota del Tempo è il miglior debutto di sempre per Prime Video, e le classifiche rese pubbliche da Nielsen confermano questo dato, rivelando che gli utenti Amazon hanno visto 1,16 miliardi di minuti de La Ruota del Tempo nella settimana in cui è stato lanciato: le misurazioni di Nielsen si riferiscono infatti alla settimana tra il 16 e il 21 Novembre e i primi tre episodi della serie sono stati lanciati il 19.

Nel frattempo sono in corso le riprese de La Ruota del Tempo 2.