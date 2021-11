La Ruota del Tempo: quando esce e a che ora su Amazon Prime Video?

Dopo aver preparato una campagna pubblicitaria di un certo rispetto, Amazon Prime sembra voler investire molto sul suo nuovo titolo fantasy con protagonista Rosamund Pike. La data d'uscita de La Ruota del Tempo, tratta dalla serie di romanzi best-seller di Robert Jordan, è davvero dietro l'angolo.

Ha venduto più di novanta milioni di copie, la saga fantasy di Robert Jordan, imponendosi in un genere narrativo che spesso dà ragione a chi vi scommette, ma altrettanto spesso affossa chi vi si affaccia. Stessa sorte potrebbe spettare all'adattamento in otto episodi targato Amazon Studios in collaborazione con la divisione per piccolo schermo di Sony. Noi ne abbiamo avuto un assaggio: trovate qui la nostra recensione in anteprima de La Ruota del Tempo.

Protagonista della storia è Rosamund Pike, già vista di recente su Amazon col prodotto cinematografico (riuscito) I Care a Lot. Abbandonato il ruolo lì ricoperto di tutrice (e sfruttatrice) degli anziani, forse influenzata dal passato attoriale del co-protagonista Peter Dinklage, la troviamo in questa nuova avventura fantasy dove interpreta Moiraine, una delle poche donne in tutto il mondo capace di padroneggiare le arti magiche. Moiraine fa parte di un'organizzazione di sue pari tutta al femminile chiamata Aes Sedai.

Il suo lungo viaggio però si articola attraverso un mondo pieno di pericoli e insidie, accompagnata da un gruppo di cinque giovani, uomini e donne, fra i quali si profetizza esserci anche il Drago Rinato, un'entità destinata a salvare o forse a distruggere l’umanità. Forte, se non il debito, il peso della tradizione passata della serialità fantasy, piena di troppi titoli cult da eguagliare: tanto che il creatore ha chiesto aiuto, per questa serie, agli sceneggiatori Benioff e Weiss di Game of Thrones. Ma quanto c'è da attendere prima di vedere il risultato?

La serie è in uscita su Amazon Prime Video fra due giorni solamente, il 19 novembre, con i primi tre episodi. Sull'orario non si può mai dire con sicurezza, perché la distribuzione cambia da serie a serie e dipende spesso dalla mole di episodi caricati in blocco. Di solito può essere allo scoccare della mezzanotte o alle 9:00 del mattino nella giornata indicata. Ma in questo caso, visto che i restanti cinque episodi verranno distribuiti ogni venerdì, a cadenza settimanale fino al 24 dicembre, Amazon potrebbe imitare il palinsesto televisivo serale, facendo uscire gli episodi a mezzanotte per gli spettatori nottambuli. Per avere conferma di questo, non resta che aspettare i primi tre episodi e vedere a che ora saranno caricati: gli altri seguiranno l'esempio.

La serie sul nome di Rafe Judkins (Agents of S.H.I.E.L.D.) come showrunner e produttore esecutivo e offre un nutrito cast che definire corale è dire poco: oltre a Rosamund Pike spiccano Michael McElhatton (Game of Thrones) e Álvaro Morte (La Casa di Carta). Avete già visto l'immersivo trailer de La Ruota del Tempo? Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!