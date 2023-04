La Ruota del Tempo: quattro new entry nel cast della Stagione 2 della serie fantasy

Nonostante le riprese de La Ruota del Tempo 2 siano terminate da quasi un anno, non finiscono le novità riguardanti l'attesa seconda stagione della serie fantasy tratta dai romanzi di Robert Jordan. Nel corso dell'ultimo JordanCon, infatti, è stato annunciato ufficialmente l'ingresso nel cast dei prossimi episodi di quattro nuovi interpreti.

Le new entry sono: l'attrice danese Maja Simonsen, l'attore islandese e nuotatore olimpico Ragga Ragnars, l'attore irlandese Jay Duffy e l'interprete neozelandese Rima Te Wiata. Tutti avranno dei ruoli ricorrenti nei nuovi episodi della seconda stagione de La Ruota del Tempo.

Secondo quanto riportato, "Simonsen e Ragnars interpreteranno rispettivamente Chiad e Bain. Chiad è una Fanciulla della Lancia della setta di Stones River dei Goshien Aiel, legata come prima sorella a Bain. Duffy interpreterà Dain Bornhald, un ufficiale di alto rango dei Figli della Luce, mentre Wiata interpreterà Sheriam Bayanar, un'influente Aes Sedai dell'Ajah Blu".

La Ruota del Tempo è basata sulla serie di libri bestseller di Robert Jordan e ha come protagonisti Rosamund Pike, Daniel Henney, Madeleine Madden, Zoe Robins, Josha Stradowski, Marcus Rutherford e Barney Harris. La prima stagione ha visto Moiraine (Pike), un membro delle Aes Sedai alla ricerca del Drago Rinato, un profetizzato salvatore o, allo stesso tempo, distruttore dell'umanità. Nel corso della stagione, Moiraine incontra un gruppo di giovani uomini e donne e viaggia per mezzo mondo, inseguita dalle forze dell'oscurità.

Attualmente, la seconda stagione de La Ruota del Tempo non ha una data di uscita, ma dovrebbe approdare in streaming su Prime Video entro quest'anno. La prima stagione ha debuttato nel novembre del 2021, ma al momento non è chiaro se la nuova stagione seguirà la stessa linea temporale. Sappiamo poi che La Ruota del Tempo è già stata rinnovata per una terza stagione, che seguirà le vicende raccontate nel libro The Shadow Rising.

Di recente, anche un attore di Justice League si è unito allo show: Julian Lewis Jones.