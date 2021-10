La ruota del tempo, dietro le quinte della serie con Rosamund Pike nel nuovo video

Prime Video ha rilasciato un nuovo video dietro le quinte per la loro prossima serie fantasy La Ruota del Tempo, adattamento televisivo della serie di romanzi fantasy di Robert Jordan, con Rosamund Pike. La maggior parte della storia è ambientata in un continente senza nome, dove tutti si rendono lentamente conto che l'apocalisse è vicina.

Nel video, che potete vedere qui sopra, possiamo dare uno sguardo al set mentre Pike racconta la storia dello spettacolo. Spiega che La Ruota del Tempo si svolge in un mondo epico di fantasia pieno di "persone che hanno abilità e poteri straordinari". Quindi rivela che la posta in gioco all'interno della serie sarà incredibilmente alta. Segue lo showrunner Rafe Judkins che afferma che ciò che rende la serie eccitante è che "ti dà qualcosa di emotivo e intangibile che sembra incredibilmente speciale".



Se non l'avete ancora fatto, date uno sguardo al trailer de La Ruota del tempo che racconterà la storia di Moiraine (Pike), un membro di un'organizzazione femminile chiamata Aes Sedai che possono usare la magia. Porta un gruppo di persone in un viaggio attraverso il mondo, poiché crede che uno di loro potrebbe essere la reincarnazione del Drago Rinato, un individuo che può distruggere il mondo o salvarlo.

La serie debutterà su Amazon Prime Video il 19 novembre 2021, date un'occhiata anche al poster de La Ruota del tempo in attesa dell'uscita della prima stagione!