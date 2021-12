La Ruota del Tempo, Rosamund Pike commenta QUELLA svolta dello show Amazon

Rosamund Pike, la star de La Ruota del Tempo ha commentato una svolta a sorpresa dall'ultimo episodio della serie, un twist che riguarda il suo personaggio, Moiraine Damodred, la protagonista dello show Amazon Prime Video. Scopriamo insieme di cosa si tratta!

Di recente, Rosamund Pike ha commentato la svolta queer del suo personaggio: l'ultimo episodio de La Ruota del Tempo, infatti, ha confermato che la Aes Sedai ha una relazione con un'altra donna. Si tratta di Siuan Sanche, la Amyrlin Seat a capo delle Aes Sedai interpretata da Sophie Okonedo. Vi avevamo già parlato del rapporto tra Moiraine e l'Amyrlin Seat nei romanzi della saga de La Ruota del Tempo di Robert Jordan.

"E' sorprendente. E' pericoloso" ha raccontato Rosamund Pike in un'intervista. "Si aggiungono nuove stratificazioni al personaggio di Moiraine. E si capisce quali sono i rischi in gioco per lei".

Riflettendo ulteriormente sul significato di questa svolta, Pike ha aggiunto: "Penso che non sempre realizziamo, quando facciamo parte di un film o una serie TV, qual è il suo impatto culturale finché non è finita. Può servire un occhio esterno a volte per capirlo, perché tu sei all'interno di quel mondo".

Rosamund Pike ha descritto la relazione tra Moiraine e l'Amyrlin Seat come un "amore proibito", con il rischio per Moiraine di essere esclusa dalle Aes Sedai se qualcuno ne fosse a conoscenza: "Se qualcuno ne avesse un sospetto, sarebbe la fine per lei". Lo stigma sarebbe relativo alle dinamiche di potere, secondo l'attrice: "Lo shock dovrebbe essere per la relazione tra Moiraine e l'Amyrlin Seat, non perché Moiraine ha una relazione con una donna" aggiungendo che si tratta di un mondo che accetta pienamente la diversità.

Infine, parlando del futuro de La Ruota del Tempo, Rosamund Pike ha anticipato che ci sarà modo di conoscere più a fondo il personaggio di Moiraine, alla luce di questa novità.

Anche Daniel Henney, che interpreta il personaggio di Len Mandragoran, ha commentato l'episodio 5 de La Ruota del Tempo relativamente alla scelta che allontana il suo personaggio dalla narrazione di Jordan.