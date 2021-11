La Ruota del Tempo, Rosamund Pike rivela alcuni retroscena sulla sua Moiraine

La Ruota del Tempo ha esordito da poco su Amazon con i suoi primi tre episodi, aprendo le porte di un nuovo mondo fantasy dove la magia è accessibile ad un solo gruppo di donne. La protagonista di questa serie è interpretata da Rosamund Pike che proprio nelle scorse ora ha risposto ad una serie di domande sul suo personaggio.

Moiraine Damordred si reca nella cittadina Fiumi Gemelli per reculutare tre ragazzi e due ragazze per iniziare una missione molto pericolosa. L'Aes Sedai è convinta che in quel gruppo di giovani si nasconda la reincarnazione del Drago Rinato.

Come notato da molti, un elemento particolarmente distintivo del personaggio è il suo anello formato da un serpente che si morde la coda, con una pietra dell'Ajah al suo interno. L'Ajah è una parola usata per descrivere sette divisioni dell'Aes Sedai, ognuna con il proprio colore. Moiraine indossa una pietra blu, indicando che è un membro dell'Ajah blu. Pike ha anche menzionato come le Aes Sedai che non hanno terminato il loro addestramento indossano un anello senza pietre colorate.

"Non avevo mai immaginato che il serpente che si mordesse la coda fosse qualcosa di tanto emblematico, lo guardi dall'alto in modo che il corpo del serpente si possa girare sotto il tuo dito, e il serpente lo vedi li che si morde la coda sopra la pietra, che descrive il colore il colore della tua Ajah penso che sia così bello. E ovviamente puoi sostituire la pietra, per ogni Ajah, per vedere chiaramente a quale Ajah appartieni a seconda del colore della pietra indossato".

Per comprendere al meglio le vicende della serie Amazon, date uno sguardo alla nostra guida ai principali personaggi de La Ruota del Tempo.