La Ruota del tempo, lo sceneggiatore sulle stagioni future: 'ci saranno morti scioccanti'

I fan de La Ruota del Tempo devono iniziare a preoccuparsi dopo le dichiarazioni dello showrunner Rafe Judkins che ha ammesso che avverranno morti impreviste in futuro. "Non vedo l'ora di uccidere persone sorprendenti che faranno davvero male ai fan dei libri nel profondo del loro cuore", ha detto Judkins in un'intervista esclusiva a CBR.

Queste parole fanno pensare che la serie Amazon si discosterà dai romanzi originali, il che significa che nessuno al momento è in grado di prevedere cosa accadrà, nemmeno coloro che hanno letto i libri. Chiaramente Judkins non ha rivelato di quali personaggi si parla, ma sicuramente il pubblico ne resterà scioccato. Se siete curiosi, scoprite il punteggio Rotten de La Ruota del Temp.



Riguardo alle nuove sotto trame romantiche, Judkins ha dichiarato: "Sì, penso che le persone siano davvero attaccate e interessate alle relazioni tra i personaggi, sia platoniche che romantiche. Ma a volte i libri de La Ruota del Tempo evitano gli aspetti romantici delle relazioni. Abbiamo cercato di prendere qualsiasi nocciolo delle relazioni romantiche che esistono all'interno dei libri e inserirle nello spettacolo", ha spiegato Judkins.



La prima stagione è ora disponibile per lo streaming su Prime Video, la seconda stagione de La Ruota del Tempo è ora a metà delle riprese per cui i fan dovranno ancora pazientare un po' prima di scoprire quali personaggi moriranno tristemente.