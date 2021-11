La Ruota del Tempo, la serie Amazon è ambientata in un futuro post-apocalittico

Nonostante si tratti di una storia ambientata in un mondo post-apocalittico, non aspettatevi che la tecnologia sia presente nello show : nell'universo narrativo de La Ruota del Tempo il nostro presente è la Prima Età, mentre gli eventi si svolgono nella Terza Età. Pertanto, i due archi temporali sono divisi da almeno 2 eventi catastrofici e distruttivi che rendono molto poco probabili i riferimenti al nostro mondo.

Fin dalle scene di apertura de La Ruota del Tempo possiamo vedere le rovine di ciò che in passato erano dei grattacieli moderni, poi abbandonati dall'uomo, lasciando che la natura tornasse a riprendere il suo corso.

La serie Amazon La Ruota del Tempo ha appena debuttato in streaming su Amazon Prime Video con i primi 3 episodi, rivelandoci una particolare visione di un futuro post-apocalittico.

first look La Ruota del Tempo, prime impressioni: l'ambiziosa serie fantasy di Amazon

