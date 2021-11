La Ruota del Tempo, la serie Amazon parte col botto: miglior debutto di sempre

C'era probabilmente da aspettarselo, l'arrivo de La Ruota del Tempo su Amazon Prime Video è stato accolto in maniera più che positiva dal pubblico visto che in brevissimo tempo, la serie tratta dai romanzi fantasy di Robert Jordan e Brandon Sanderson è divenuta il miglior debutto di sempre della piattaforma streaming.

"Siamo euforici per il grande debutto de La Ruota del Tempo, una delle nostre serie più viste di tutti i tempi", ha affermato il capo degli Amazon Studios, Jennifer Salke. "È uno straordinario risultato per tutti quelli che sono coinvolti nella serie: l'incredibile cast, guidato da Rosamund Pike, e il nostro showrunner Rafe Judkins, e l'intero team, che ha portato gli spettatori in un viaggio in un mondo visivamente sbalorditivo popolato da diversi personaggi e culture. È diversa da qualsiasi altra serie fantasy e i nostri clienti in tutto il mondo stanno rispondendo in maniera più che positiva".

Tra l'altro, il primo romanzo della serie composta da ben di libri, L'occhio del mondo, è attualmente il 14° libro nella classifica dei romanzi più letti di Amazon. Questo testimonia come non solo lo show ma, l'intero concept dietro la serie stia acquisendo un enorme seguito. Coprodotto da Amazon Studios e Sony Pictures Television, La Ruota del Tempo ha ricevuto il via libera per una seconda stagione nel maggio 2021, molto prima del suo debutto in streaming. I lavori per questi nuovi episodi sono iniziati nel luglio 2021 a Praga, nella Repubblica Ceca, dove attualmente sono ancora in corso le riprese.

Se ne avete voglia, date uno sguardo alle nostre prime impressioni de La Ruota del Tempo, l'ambiziosa serie fantasy che sta ottenendo risultati a dir poco straordinari.