La Ruota del Tempo, la serie Amazon raggiunge il miliardo di minuti di streaming

La Ruota del Tempo è in vetta alle classifiche sui dati dello streaming: secondo l'analisi di Nielsen, è la serie originale più vista in streaming nella settimana del lancio. Lo show ha inoltre totalizzato oltre un miliardo di minuti di visualizzazioni nella settimana del debutto delle prime 3 puntate su Amazon Prime Video.

Amazon aveva già reso noto che La Ruota del Tempo è il miglior debutto di sempre per Prime Video, e le classifiche rese pubbliche da Nielsen confermano questo dato, rivelando che gli utenti Amazon hanno visto 1,16 miliardi di minuti de La Ruota del Tempo nella settimana in cui è stato lanciato: le misurazioni di Nielsen si riferiscono infatti alla settimana tra il 16 e il 21 Novembre e i primi tre episodi della serie sono stati lanciati il 19.

Ipotizzando che tutti i minuti di visualizzazioni appartengano a utenti che hanno visto interamente le tre puntate (un fattore non scontato per i contenuti on-demand) per la durata complessiva di 169 minuti, la media degli spettatori si attesterebbe sui 7 milioni di utenti.

La Ruota del Tempo ha anche il record di produzione seriale più vista del catalogo Amazon Prime Video superando Hunters, uscita a febbraio 2020, ed è la prima serie a raggiungere il miliardo di minuti di streaming dopo il record di The Boys a settembre 2020.

La serie è stata già rinnovata da Amazon per una seconda stagione, prima ancora che il primo ciclo di episodi andasse in onda. La prima stagione de La Ruota del Tempo si concluderà con l'ottavo episodio che uscirà il 24 dicembre; nel frattempo sono in corso le riprese della Ruota del Tempo 2.