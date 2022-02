La Ruota del Tempo: la serie Amazon già rinnovata per la terza stagione!

Mentre proseguono i lavori per La Ruota del Tempo 2, sembra che Amazon abbia già intenzione di rinnovare la serie con una terza stagione. La notizia non ancora del tutto ufficiale è stata anticipata da Deadline parlando di un membro del cast della serie fantasy, Daniel Henney, che dovrebbe essere coinvolto in Criminal Minds.

L'interprete di Lan Mandragoran secondo quanto riportato dalla nota testata giornalistica, potrebbe apparire nello show poliziesco solo se le sue riprese si svolgessero a debita distanza da quelle della stagione 2 e 3 della serie tratta dai libri fantasy di Robert Jordan.

La Ruota del Tempo è stata rinnovata per una stagione 2 lo scorso maggio, ancor prima che la serie facesse il suo debutto con il primo episodio su Amazon Prime Video e visto che lo showrunner Rafe Judkins ha detto di avere piani per almeno 8 stagioni di questa serie tv, non pare improbabile che il colosso dello streaming abbia già deciso di mettere in cantiere un'ulteriore terza stagione.

Nonostante le molteplici critiche ricevute, La Ruota del Tempo ha ottenuto un notevole successo tra il pubblico e questo fa ben sperare per il futuro della serie. Voi sareste felici di un eventuale rinnovo di questa serie fantasy? Ditecelo nell'apposita sezione dedicata ai commenti.