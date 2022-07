La Ruota del Tempo, la serie Amazon rinnovata per la terza stagione

Buone notizie per i fan di La Ruota del Tempo prima della première della seconda stagione. Al panel del Comic-Con di San Diego è stato annunciato il rinnovo per una terza stagione dello show con protagonista la star di L'amore bugiardo - Gone Girl, Rosamund Pike. Ecco le parole dello showrunner Rafe Judkins.

"Sono così entusiasta che faremo una terza stagione de La ruota del tempo... L'ascesa dell'Ombra è sempre stato il mio libro preferito della serie, quindi essere in grado di portarlo in tv e far conoscere le storie ad un nuovo pubblico in primo luogo è un grande onore, e qualcosa a cui ho lavorato sin da quando ho lanciato lo show per la prima volta anni e anni fa".



La serie fantasy ha debuttato per la prima volta nel 2021 e sebbene la seconda stagione non abbia ancora una data della première la produzione di La Ruota del Tempo 2 è terminata a maggio.

La prima stagione ha seguito le vicende di Moiraine Damodred (Rosamund Pike) nella sua ricerca per trovare il Dragon Reborn, che secondo la profezia salverà il mondo dal male che attualmente lo consuma o sarà presagio della sua distruzione.



Oltre a Rosamund Pike, la serie è interpretata da Daniel Henney, Zoë Robins e Madeline Madden. Dónal Finn sostituirà Barney Harris nel ruolo di Mat Cauthon nella seconda stagione.

Inoltre al cast di La Ruota del Tempo 2 si unirà anche Ayoola Smart, direttamente da Killing Eve.



Ecco la nostra recensione di La Ruota del Tempo.