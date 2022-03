La Ruota Del Tempo: nella Stagione 2 della serie Amazon 'scorrerà parecchio sangue'

Quest'anno, in materia di fantasy, arriverà su Prime Video, oltre all'attesissimo debutto de Gli Anelli del Potere, anche la seconda stagione de La Ruota Del Tempo e nel corso di una recente intervista, uno degli attori del cast dello show Daniel Henney, che interpreta il Warder Lan Mandragoran, ha anticipato qualche dettaglio sui nuovi episodi.

"Lan e Moiraine saranno messi a dura prova. Individualmente e come unità Warder/Aes Sedai. Affronteranno sfide che hanno enormi implicazioni", ha detto Henney nel corso dell'intervista rilasciata a ContentMode. "Considero la Stagione 2 la 'stagione di un viaggio' per Lan. Dovrà affrontare molti momenti e situazioni che lo costringeranno a mettere in discussione tutto ciò in cui ha creduto e come ha vissuto la sua vita fino a questo punto. E' davvero difficile per me non svelare troppo, ma dirò questo: due spade, molteplici dissolvenze, sangue... fiumi di sangue".

Henney ha anche parlato di come il suo background - l'attore ha origini coreane, britanniche e irlandesi - ha finito per essere di enorme aiuto per il personaggio di Lan. "Penso che i fan sentissero davvero che i Borderlands dovessero avere influenze asiatiche", ha detto. "Penso che lo pensino anche di Shienar e Malkier e ha senso che un asiatico misto come me provenga da quelle regioni. C'è anche un'energia calma e quasi da samurai dentro Lan che riflette chiaramente le culture di Corea e Giappone".

Nonostante alcuni cambiamenti ai personaggi e le libertà prese con la linea temporale dei romanzi, La Ruota Del Tempo è stato un successo di pubblico, in cima alle classifiche Nielsen per le serie TV originali in streaming durante la sua prima settimana nel dicembre 2021. Le riprese de La Ruota del Tempo 2 sono attualmente in corso e questa non ha ancora una data di uscita ufficiale. Sappiamo solo che il debutto non si accavallerà con quello de Gli Anelli del Potere.