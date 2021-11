La Ruota del Tempo, la stagione 2 dello show Amazon è a metà delle riprese

La Ruota del Tempo ha debuttato da pochi giorni su Amazon Prime Video e ha già ottenuto un grande successo di pubblico. Nel frattempo, procedono le riprese della stagione 2 della serie ispirata alla saga fantasy letteraria di Robert Jordan, che hanno ufficialmente raggiunto il giro di boa.

La Ruota del Tempo è il miglior debutto dell'anno per Amazon Prime Video: insieme alla notizia sull'avanzamento delle riprese, Amazon ha reso noto che The Wheel of Time ha segnato il record del debutto seriale più seguito dell'anno sulla piattaforma, tra i migliori 5 esordi di sempre per Prime Video.

La prima stagione de La Ruota del Tempo si concluderà con l'uscita dell'ottavo e ultimo episodio il 24 dicembre, alla vigilia di Natale. Non è ancora stato resa nota la data del lancio della seconda season della serie fantasy su Prime Video, ma il fatto che la lavorazione prosegua spedita è di certo una rassicurazione per gli appassionati. Infatti, Amazon ha reso noto che la produzione, che da luglio sta girando a Praga, è giunta a metà delle riprese del secondo ciclo di episodi.

La prossima stagione vedrà il ritorno dei vari personaggi de La Ruota del Tempo, anche se con un cambio in corsa: c'è stato un recasting per il ruolo di Mat Cauthon che nella prima stagione è interpretato da Barney Harris e nella seconda avrà il volto di Dónal Finn.