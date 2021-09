La Ruota del Tempo, finalmente trailer e data di uscita dell'attesa serie fantasy Amazon!

Nel frattempo, a conferma della fiducia di Amazon nei confronti della serie, la seconda stagione de La Ruote del Tempo è già entrata in produzione.

"La Ruota del Tempo è una delle serie fantasy più popolari e longeve di tutti i tempi, con oltre 90 milioni di libri venduti" si legge nella descrizione diffusa da Amazon. "Ambientata in un vasto mondo epico dove esiste la magia e solo alcune donne possono accedervi, la storia segue Moiraine (Rosamund Pike), membro dell'incredibile organizzazione tutta al femminile chiamata Aes Sedai, mentre arriva nella cittadina di Two Rivers, dove intraprende un pericoloso viaggio intorno al mondo con cinque giovani uomini e donne, uno dei quali si pensa essere il Drago Rinato che salverà o distruggerà l'umanità".

