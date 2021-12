La Ruota del Tempo: l'uscita della Stagione 2 dipenderà da Il Signore degli Anelli

Alla luce del grande successo di numeri ottenuto dalla prima stagione de La Ruota del Tempo, i fan non vedono l'ora dell'arrivo della seconda stagione già annunciata e le cui riprese sono in corso. Tuttavia, la data d'uscita della stagione 2 potrebbe non essere ancora chiara, dipenderà dall'effetto che avrà la serie su Il Signore degli Anelli.

Sappiamo tutti che la serie sul Signore degli Anelli arriverà su Prime Video nel settembre 2022, decretandola già da ora come probabilmente la serie più attesa del prossimo anno. Proprio per questo motivo la sua data d'uscita (appunto settembre 2022) influenzerà parecchio la futura data d'uscita della seconda stagione de La Ruota del Tempo.

Il produttore esecutivo di Amazon lo ha dichiarato nel corso di un'intervista a TVLine: "Dobbiamo essere molto cauti sul come lanceremo e distribuiremo questi due show. Nelle nostre menti sono due serie completamente diverse, ma siamo consapevoli che i fan del genere sono gli stessi e non vediamo l'ora di mostrare loro i contenuti che abbiamo - non solo queste due serie, ma anche The Expanse, The Boys Carnival Row torneranno e abbiamo un altro show fantastico dai creatori di Westworld Jonathan Nolan e Lisa Joy chiamato The Peripheral. Siamo molto eccitati riguardo al futuro".

Nel corso della medesima intervista, come riportato in precedenza, Sanders ha promesso una Ruota del Tempo 2 ancora più grandiosa. "Ci immergeremo nella seconda stagione chiedendoci: 'Cosa possiamo fare di ancora meglio ora che abbiamo introdotto questo mondo gigantesco e i suoi personaggi?'. Possiamo già prevedere una seconda stagione più grandiosa e coraggiosa per La Ruota del Tempo".

Il successo de La Ruota del Tempo è stato certificato dai minuti trascorsi in streaming dal pubblico appassionato dello show, che ha totalizzato oltre un miliardo di minuti di visualizzazioni nella settimana del debutto delle prime 3 puntate su Amazon Prime Video.