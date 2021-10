La ruota del tempo: il nuovo video di Amazon Prime vi farà schizzare l'hype a mille

A poche ore dal dietro le quinte de La ruota del tempo, la nuova serie fantasy prodotta e distribuita dalla piattaforma di streaming on demand Amazon Prime Video è tornata a mostrarsi con un emozionante video promozionale.

Il teaser, intitolato "Moiraine's Quest", è narrato dalla star della serie Rosamund Pike e spiega alcuni dei punti cardine della serie: il personaggio della Pike, Moiraine, spiega che il Drago, una figura leggendaria che "ha distrutto il mondo" mentre combatteva contro il suo nemico, l'Oscuro, è rinato. Se Moiraine non dovesse riuscire a trovare il Drago Rinato, il mondo intero "piomberà nell'oscurità". Come al solito, potete gustarvi il filmato nel player in alto.

Basato sui romanzi fantasy di Robert Jordan, La ruota del tempo è stato adattato per la televisione dal produttore esecutivo/showrunner Rafe Judkins. Larry Mondragon e Rick Selvage di iwot Productions, Mike Weber e Ted Field di Radar Pictures, Darren Lemke, Marigo Kehoe e Uta Briesewitz saranno tra i produttori esecutivi, con Briesewitz che ha diretto i primi due episodi. La serie è una co-produzione di Amazon Studios e Sony Pictures Television.

Ambientata in un vasto mondo epico dove la magia esiste ma solo alcune donne sono autorizzate ad accedervi, la storia segue Moiraine (Rosamund Pike), membro dell'incredibile organizzazione tutta al femminile chiamata Aes Sedai, mentre arriva nella piccola città di Two Rivers, dove si imbarca in un pericoloso viaggio con cinque giovani uomini e donne: tra loro si nasconde l'incarnazione del Drago Rinato, che salverà o distruggerà l'umanità.

La prima stagione de La ruota del tempo uscirà su Amazon Prime dal 19 novembre. Per altre notizie, guardate il poster ufficiale de La ruota del tempo.