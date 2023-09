La Ruota del Tempo, i nuovi villain saranno ancora più cattivi: parola di Rosamund Pike

La Ruota del Tempo 2 ha debuttato su Prime Video riportandoci nel mondi creato dagli scrittori Robert Jordan e Brandon Sanderson. Mentre i primi tre episodi ci hanno potuto dare un primo assaggio di quello che accadrà in questa seconda stagione, le parole di Rosamund Pike durante un’intervista ci danno un’anticipazione dei nuovi villain.

Mentre in molti si stanno chiedendo quando uscirà il nuovo episodio di La Ruota del Tempo 2, un’intervista antecedente agli scioperi che stanno colpendo Hollywood ha visto la Pike raccontare, tra le altre cose, qualche particolare in più riguardo gli antagonisti del secondo capitolo, preparando il pubblico a una minaccia terribile.

Parlando a The Wrap, infatti, l’attrice londinese ha spiegato: “Sono invasori incredibilmente ostili. Prendono il sopravvento, dominano e terrorizzano e alcuni dei nostri personaggi chiave che entrano in contatto con loro vengono cambiati per sempre da questa esperienza. Ci sono dei passaggi dei libri che credo i fan sentiranno rappresentati fedelmente e di cui saranno entusiasti”.

L’esercito di Seanchan metterà dunque a dura prova i protagonisti minacciando di cambiarne per sempre il mondo in un momento in cui sono stati separati l’uno dall’altro e ognuno si trova costretto a un proprio viaggio solitario.

In attesa di poter vedere i restanti episodi della seconda stagione, vi lasciamo ai primi voti ricevuti da La Ruota del Tempo 2 su Rotten Tomatoes.