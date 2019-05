RuPaul's Drag Race 11: ecco chi ha trionfato nella puntata finale

L'undicesima edizione del reality show RuPaul's Drag Race si è conclusa dopo una lunga competizione che ha portato le quattro finaliste a scontrarsi per il titolo di America's Next Drag Superstar. Vediamo insieme come si è svolta la serata.

Possiamo dire che i pronostici sul finale di RuPaul's Drag Race si sono rivelati profetici. La regina di questa stagione, infatti, è emersa dallo scontro finale tra Brooke e Yvie, e a trionfare è stata proprio quest'ultima. Le due super favorite si sono scontrate con Silky Nutmeg Ganache e A'Keria Chanel Davenport. Silky ha dato inizio alle danze dopo essere stata selezionata come prima concorrente della sfida lip-synch, scegliendo sorprendentemente di gareggiare con Brooke, duettando con la celebre hit Bootylicious delle Destiny's Child. L'altra coppia, quella formata da Yvie e A'Keira, si è invece esibita con SOS di Rihanna.

Lo scontro decisivo per l'assegnazione del titolo è arrivo poi dal lip-sync di Edge of Glory di Lady Gaga. Il risultato è stato un trionfo per Yvie che si è esibita in una delle migliori performance dell'intera storia dello show.

Queste sono state le parole della vincitrice:

"Voglio essere quell'unico pezzo mancante, quella rappresentazione di 'altro'. C'è bisogno che venga mostrato quel diverso punto di vista culturale. Noi siamo qui per rimescolare il piatto, sia dal punto di vista visivo, sia con le nostre parole".

Precedentemente, Brooke aveva anche parlato dell'importanza culturale del programma e di come fosse grata a esso per la rappresentazione queer nella TV mainstream:

"Non riesco a immaginare me stessa crescere potendo vedere drag quenn o persone gay in TV. Invece adesso noi possiamo vedere tutti quei ragazzini che ci guardano e diventano nostri fan, e guardandoci notano che è tutto ok e che non c'è nulla di strano a essere differenti. Così come è normale vestirsi e truccarsi anche se sei un ragazzo. Stiamo davvero cambiando questa generazione".

Per gli appassionati del reality show, ricordiamo che l'attrice Maisie Williams sarà un giudice in RuPaul's Drag Race UK, l'edizione britannica della serie.