RuPaul's Drag Race 11: i pronostici su chi trionferà nella puntata finale

Il prossimo 30 maggio ci sarà il finale dell'undicesima stagione di RuPaul's Drag Race, il reality show che vede competere tra di loro un gruppo di Drag Queen per l'ambito premio di America's Next Drag Superstar.

Sono rimaste in corsa soltanto in quattro. RuPaul e gli altri giudici tra cui Michelle Visage, Ross Matthews e Carson Kressley saranno chiamati a una decisione non facile. A contendersi la vittoria troveremo Brooke Lynn Hytes, Silky Nutmeg Ganache, Yvie Oddly e A'Keira Chanel Davenport.

Per l'occasione, il portale Entertainment Weekly ha voluto stabilire chi tra le drag queen ha più probabilità di vittoria. Ecco l'elenco:

- Silky Nutmeg Ganache

La propensione di Silky per TV si è dimostrato un fattore decisivo per la sua permanenza all'interno dello show. A differenza invece delle sue prestazioni sulla passerella che non sono state sicuramente all'altezza delle altre ragazze, come hanno sottolineato anche i giudici. Silky rappresenta esattamente ciò che il reality si aspettava da lei fin dall'inizio, ovvero che fosse fiduciosa, divertente e selvaggia.

- A'Keira Chanel Davenport

Durante questa undicesima edizione si è dimostrata perfetta come Detective, investigando sulla maggior parte dei misteri presenti nella stagione. Bella, curiosa, dolce e confusa, A'Keira ha dimostrato molto talento anche nel campo artistico , ma in linea generale potrebbe non riuscire a battere Brooke o Yvie, concorrenti più preparati di lei.

- Brooke Lynn Hytes

Eccelle sia sulla passerella e sia come ballerina. Nonostante le qualità mostrate nelle sue aree di competenza, Brooke viene ancora considerata una concorrente che necessita di miglioramenti, come successo due settimane fa durante le riprese dei video musicali. Insieme a Yvie risulta essere indubbiamente una delle migliori lip-syncers, ma molto probabilmente non sarà lei a vincere il titolo.

- Yvie Oddly

Yvie è senza dubbio la favorita per la vittoria finale. Possiede tutte le caratteristiche principali per emergere nello show. La sua grande forza risiede anche nella capacità di voler rendere tangibili le proprie fantasie, dimostrando sempre una grande capacità di andare fuori dagli schemi ordinari. Brooke rappresenta la rivale più agguerrita, ma Yvie ha quel qualcosa in più che potrebbe farla trionfare. Ora è tutto nelle mani di RuPaul.

Per gli appassionati dello show è stato recentemente pubblicato il trailer di Weq The World, il tour mondiale con protagoniste le partecipanti del programma condotto da RuPaul.

Ricordiamo infine che l'attrice Maisie Williams sarà presente in RuPaul's Drag Race UK, la versione britannica del reality show, nelle vesti di giudice speciale.