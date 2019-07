RuPaul's Drag Race: annunciati due nuovi giudici del reality show

Dopo l'annuncio della presenza di Maisie Williams tra i giudici di RuPaul's Drag Race, l'edizione britannica dello show si arricchisce di altre due guest judges molto conosciute tra i fan della musica pop proveniente dal Regno Unito.

Ad aggiungersi alla line up della serie ci pensano Jade Thirlwall, membro del gruppo Little Mix e Geri Horner, famosa cantante delle Spice Girls.

Intervistata durante il tour reunion della band, Geri dichiara di essere molto felice di far parte di uno show che ha portato così tanta gioia e felicità nei cuori di tutti i suoi fan, spingendoli a far uscire fuori il loro lato più creativo, orgoglio aumentato dal fatto di essere la prima stagione ambientata in Inghilterra.

Anche la cantante originaria di South Shields dice la sua, mostrando tutta la sua ammirazione nei confronti del mondo del drag, tanto da augurarsi di poter rinascere drag queen.

Si preannuncia una stagione piena di sorprese, se ancora non lo avete fatto correte a vedere il trailer di RuPaul's Drag Race, serie che andrà in onda sul canale BBC Three e composta da 8 puntate, tra i giudici fissi potremo trovare Mama Ru, Michelle Visage, Graham Norton e Alan Carr.

Cosa ne pensate delle famose guest stars delle nuove puntate di RuPaul's Drag Race? Scrivetecelo con un commento alla notizia!