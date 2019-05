RuPaul's Drag Race: Maisie Williams sarà uno dei giudici della versione UK

Maisie Williams, interprete di Arya Stark nella serie Game of Thrones, prenderà parte all'adattamento britannico di RuPaul's Drag Race, dove sarà un giudice speciale.

Il formato, commissionato da Damian Kavanagh e Kate Phillips di BBC, seguirà la scia della controparte originale statunitense, e quindi ritroveremo i concorrenti prendere parte a sfide individuali e di squadra, in cui dovranno mostrare tutta la propria abilità da drag queen. La giovane attrice, dopo le sue dichiarazioni in merito alla pressione di essere Arya Stark in Game of Thrones, ricoprirà quindi un ruolo importante durante lo show, e per l'occasione ha voluto mostrare tutto il proprio entusiasmo:

"Quello che ho sempre amato è la storia che si nasconde dietro una drag queen. Io penso che la maggior parte di loro provenga da un posto fatto di vero dolore, e vedere come ciò si traduce poi in una personalità, per me risulta molto interessante. Amo vedere ciò nell'arte e in loro".

Michelle Visage, che affiancherà la Williams, ha già preso parte all'edizione americana, dove ha svolto il ruolo di giudice per otto stagioni, oltre che a prendere parte ad altre quattro nello spin-off All-Stars. In questa versione britannica ci saranno anche i presentatori Graham Norton e Alan Carr.

Ricordiamo che la partecipazione di Maisie Williams in RuPaul's Drag Race UK rappresenta solo uno dei prossimi impegni annunciati dall'attrice per il proprio futuro dopo la fine di Game of Thrones.