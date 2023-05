RuPaul's Drag Race: All-Stars, il cast si scaglia contro le legislazioni anti trans

Il cast di RuPaul’s Drag Race: All-Stars ha ricevuto il popcorn d’oro agli MTV Movie & TV Awards, approfittandone per parlare delle legislazioni anti trans in tutto il mondo e in particolare negli Stati Uniti d’America.

La notizia che Jinkx Monsoon si sia unita al cast di Doctor Who è un segnale di come le cose stiano, seppur lentamente, cambiando in meglio per quanto riguardi la considerazione di drag queen e trans nel panorama cinematografico e televisivo, ma nonostante i passi in avanti ancora la strada sembra tutta da tracciare e il percorso tutt’altro che facile.

RuPaul’s Drag Race: All-Stars è stato premiato come Best Competition Series ai premi indetti da MTV e, in tal senso, i protagonisti del fortunato show non si sono lasciati sfuggire l’occasione per discutere delle legislazioni anti trans e contro la comunità LGBTQ+.

Prendendo la parola in un video pre-registrato, Jinkx Monsoon ha spiegato l’importanza di show come il loro per combattere il pregiudizio e il bigottismo ancora troppo presente anche in ambito legislativo: “In questo momento è così importante ascoltare storie di queer e trans tra persone queer e trans, scoprire gli artisti dietro l’arte e vederne il lato umano per poter avere empatia l’uno dell’altro e fermare queste legislazioni palesemente bigotte anti queer e anti trans”.

Quindi, Jaida Essence Hall ha aggiunto che il fondo Drag Defense Fund è stato creato da World of Wonder (la compagnia di produzione dietro RuPaul’s Drag Race) e da MTV per supportare il lavoro dell’ACLU nella difesa dei diritti LGBTQ in America.

Alla fine del discorso le drag queen hanno espresso il proprio supporto agli sceneggiatori per la loro battaglia: “Come drag queen e artiste indipendenti sappiamo quanto sia importante difendere se stessi e il proprio valore ed è per questo che noi queen siamo al fianco degli sceneggiatori nel loro sciopero”.