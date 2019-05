RuPaul's Drag Race: nel trailer una nuova serie di partecipanti al reality show

RuPaul's Drag Race ha pubblicato un nuovo trailer della serie Werq The World. Il video mostra chi ne prenderà parte, tra cui Alyssa Edwards, Shangela, Valentina, Latrice Royale, Sharon Needles, Kim Chi e Detox. RuPaul's Drag Race è un reality show basato sulla competizione tra drag queen e in Italia è trasmesso dal canale Fox Life.

I produttori di RuPaul's Drag Race hanno affermato che offriranno ai fan "un backstage senza precedenti e uno sguardo intimo sul fenomeno globale delle drag".

Ogni episodio della serie di doc si concentra su un artista diverso dal tour mentre condivide i propri viaggi personali.

All'inizio del mese Alan Carr ha parlato di alcuni dettagli del Drag Race UK, in cui apparirà come giudice al fianco di Graham Norton.



I segreti della nuova serie sono stati ampiamente tenuti nascosti e sembra che rimarranno tali:"Credo sia davvero bello, è tutto quello che posso dire" ha spiegato Carr "Trovo sia stato fantastico essere parte di qualcosa del genere e nessuno rimarrà deluso. Ho l'impressione di mettermi nei guai anche solo per averlo detto".

Nel frattempo Maisie Williams sarà giudice della versione UK dello show, insieme ad altri personaggi noti.

Game of Thrones è concluso, dopo otto stagioni nelle quali Maisie Williams è stata una delle colonne portanti.