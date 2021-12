Ruper Grint, la star di Harry Potter entra nel cast di Cabinet of Curiosities

Rupert Grint, indimenticabile Ron nella saga cinematografica di Harry Potter, sarà il protagonista di serie Cabinet of Curiosities, la nuova serie Netflix ideata dallo straordinario regista messicano Guillermo Del Toro.

Per il momento sono ancora piuttosto scarsi i dettagli riguardanti questo show ma, sappiamo che ciascun episodio racconterà una storia horror scritta e pensata proprio dall'apprezzatissimo vincitore di due Premi Oscar nel 2018. Il progetto sarà suddiviso in 8 capitoli, ognuno dei quali avrà un diverso protagonista che dovrà prendere parte a storie macabre, gotiche e al contempo grottesche ideate da un team di scrittori e registi scelti accuratamente proprio da Guillermo Del Toro, il quale parteciperà allo show anche in veste di produttore e co-showrunner.

In Cabinet of Curiosities troveremo anche Andrew Lincoln e al fianco di Rupert Grint ci saranno poi: Essie Davis, Sebastian Roché, F. Murray Abraham, Luke Roberts, Glynn Turman, Ben Barnes, Elpidia Carrillo, David Hewlett, Tim Blake Nelson, Hannah Galway, Crispin Glover, Demetrius Grosse e Peter Weller.

Questa serie ontologica sembra essere una delle più attese dei prossimi mesi della piattaforma streaming sebbene Netflix abbia annunciato da poco uno spin-off su Berlino de La Casa di Carta. Voi cosa vi aspettate da Cabinet of Curiosities? Ditecelo come sempre nei commenti.