Russian Doll 2: Natasha Lyonne e il cast nelle nuove foto della seconda stagione!

Dopo le prime foto di Russian Doll 2 arrivate a Febbraio, finalmente Netflix ci concede un nuovo sguardo alla seconda stagione del celebre show. In una serie di nuove immagini, infatti, ritroviamo Nadia (Natasha Lyonne) e Alan (Charlie Barnett), che in questa season affronteranno il loro passato.

Nelle foto, che troverete in fondo all'articolo, rivedrete alcuni attori della prima stagione e non solo: oltre a Lyonne e Barnett ci sono infatti anche Greta Lee, Rebecca Henderson e Chloë Sevigny, e le nuove aggiunte Annie Murphy e Sharlto Copley.

Le foto raffigurano i vari personaggi in alcuni momenti della stagione, e in particolare una di queste immagini ci colpisce per un motivo specifico. Come ricorderete, nella scorsa season di Russian Doll Nadia e Alan sono tornati entrambi in vita davanti agli specchi del proprio bagno. Dopo, quando gli specchi hanno iniziato a svanire, Nadia si è resa conto che qualcosa non andava con i loro viaggi nel tempo. In una delle foto appena pubblicate vediamo proprio Nadia disorientata mentre si guarda allo specchio, ma dalla parte sbagliata. Cosa vorrà dire? Lo scopriremo soltanto a partire dal 20 Aprile, quando lo show farà il suo ritorno su Netflix.

Intanto date un'occhiata al teaser di Russian Doll 2!